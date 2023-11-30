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Квартиры в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Novaki, Хорватия
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Novaki, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Этаж 2/2
Квартира на продажу СВЯТОЕ Воскресенье, 146,46 м2. Продается двухэтажная квартира на втором …
€225,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Svetonedeljski Breg, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I23961 Франьина Улица
€199,000
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Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Svetonedeljski Breg, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I23962 Франьина Улица
€199,000
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Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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