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Дома с террасой в Супетаре, Хорватия

виллы
13
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с видом на море, привлекательное расположение, Сплитска, остров Брач В самом …
$752,864
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