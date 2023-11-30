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Земельные участки в Grad Stari Grad, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Стариград, Хорватия
Земельные участки
Стариград, Хорватия
Площадь 5 150 м²
Хвар, Иван Долац, чрезвычайно привлекательная сельскохозяйственная земля на склонах южной ча…
€160,000
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Земельные участки в Rudina, Хорватия
Земельные участки
Rudina, Хорватия
Площадь 500 м²
Мы продаем земли под застройку в Басине, остров Хвар, площадью 500 м2. Земля расположена в ч…
€85,000
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Земельные участки в Rudina, Хорватия
Земельные участки
Rudina, Хорватия
Площадь 20 500 м²
Стари Град, залив Завала, сельскохозяйственные угодья и лес, первый ряд до моря около 20500 …
€779,000
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