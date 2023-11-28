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Земельные участки в Grad Sibenik, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Donje Polje, Хорватия
Земельные участки
Donje Polje, Хорватия
Площадь 2 248 м²
Сельскохозяйственные угодья 2248м2, Ядртовац Сельскохозяйственные угодья состоят из двух уча…
€65,000
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Земельные участки в Donje Polje, Хорватия
Земельные участки
Donje Polje, Хорватия
Площадь 1 263 м²
Земля под застройку, 1263м2, Дубрава под Шибеником Земля площадью 1236 м2 расположена в посе…
€75,780
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Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 839 м²
Земля под застройку, 839м2, Подсоларско – Шибеник Вдоль дороги к гостиничному комплексу Amad…
€170,000
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Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Продается участок под застройку, расположенный в 200 м от моря на Шибенской Ривьере, в непос…
€700,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается уникальный участок площадью 8500 м2, расположенный…
€6,00 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Realting.com
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