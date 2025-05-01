Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Самобор
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Самоборе, Хорватия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 16 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 3 665 м²
Вилла Брдо классифицируется как одно из самых красивых жилых зданий в Хорватии, а вся усадьб…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
$1,12 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти