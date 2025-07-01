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Шале в Городе Ровине, Хорватия

1 объект найдено
Шале в Город Ровинь, Хорватия
Шале
Город Ровинь, Хорватия
Площадь 35 000 м²
Ровин РивьераСельскохозяйственное поместье с 3,5 га, оливковой рощей и двумя домами ИСТРИЯ -…
Цена по запросу
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