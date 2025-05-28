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Квартиры с видом на море в Городе Ровине, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 8 спален в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 8 спален
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
Цена по запросу
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