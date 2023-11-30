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Таунхаусы в Город Пула, Хорватия

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
PULA Новый дом в красивом месте с 270м2 жилой площади ISTRIA – ХОРВАТИЯ Продается большое ж…
€680,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

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