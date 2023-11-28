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Земельные участки в Grad Porec, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки 5 спален в Kukci, Хорватия
Земельные участки 5 спален
Kukci, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Окрестности Пореча, красивый большой дом на продажу, состоящий из дома 550 м2 и большого сад…
€1,43 млн
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