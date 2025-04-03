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Жильё в Grad Ploce, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Плоче, Хорватия
Дом 7 комнат
Плоче, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 280 м²
PLOČE – House with 3 Apartments and Open Views of Lake Birine This elegant house, located in…
$387,504
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Параметры недвижимости в Grad Ploce, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов