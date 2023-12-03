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Земельные участки в Grad Otocac, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Brlog, Хорватия
Земельные участки
Brlog, Хорватия
Площадь 10 324 м²
Участки с домом возле Оточац, 10,324 м2, Brlog Сельскохозяйственные участки общей площадью 1…
€23,500
в месяц
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