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Земельные участки в Grad Omis, Хорватия

8 объектов найдено
Земельные участки в Mimice, Хорватия
Земельные участки
Mimice, Хорватия
Площадь 411 м²
Omiška riviera, Mimice - участок под застройку площадью 411 м2 с проектом строительства вилл…
€200,000
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Земельные участки в celina, Хорватия
Земельные участки
celina, Хорватия
Площадь 4 301 м²
Омиш, Мала Лука, участок под застройку 4.301 м2 на выезде из города Омиш. Согласно информац…
Цена по запросу
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Земельные участки в celina, Хорватия
Земельные участки
celina, Хорватия
Площадь 5 687 м²
Омиш, Станичи, район Тице, участок под застройку 5.687м2, над шоссе. С участка открывается …
€966,790
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Земельные участки в celina, Хорватия
Земельные участки
celina, Хорватия
Площадь 32 000 м²
Челин проектОн расположен в 5 км от города Омиш рядом со старой деревней Челина, в 500 м от …
Цена по запросу
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Земельные участки в Borak, Хорватия
Земельные участки
Borak, Хорватия
Продается привлекательный земельный участок, расположенный на отличной локации в первом ряду…
€2,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в celina, Хорватия
Земельные участки
celina, Хорватия
Площадь 1 214 м²
Омиш, Станичи, 1-й ряд от моря, ЭКСКЛЮЗИВ! Земля под застройку площадью 1214 м2, простирающ…
€750,000
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Земельные участки в Borak, Хорватия
Земельные участки
Borak, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ОМИШ, НЕМИРА, участок 1500 м2 вдоль дороги, правильной формы (прямоугольник), в районе застр…
€270,000
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Земельные участки в Tugare, Хорватия
Земельные участки
Tugare, Хорватия
Площадь 2 720 м²
TUGARE, земля 2720 м2, из которых 300 м2 в строительной части и 2420 м2 для сельскохозяйстве…
€80,000
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