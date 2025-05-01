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Дома с террасой в Омише, Хорватия

виллы
19
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Luxury villa on an elevated location with panoramic sea views This luxurious seaside villa, …
$1,22 млн
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Дом 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Luxury villa in the first row to the sea in an elevated location with a panoramic view This …
$1,44 млн
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