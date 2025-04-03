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Жильё в Grad Obrovac, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла в Krusevo, Хорватия
Вилла
Krusevo, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Новая вилла с бассейном — вторая линия от моря с потрясающим видом в Приграде, в 90 метрах о…
$622,026
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 6 комнат в Karin Gornji, Хорватия
Дом 6 комнат
Karin Gornji, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
House with 2 apartments, garage, view, 250 m from the sea, Kruševo, 233 m2, A house with 2 s…
$409,647
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Параметры недвижимости в Grad Obrovac, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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