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Земельные участки в Grad Novi Vinodolski, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Klenovica, Хорватия
Земельные участки
Klenovica, Хорватия
Площадь 365 м²
Леденице, место к северо-востоку от Нови Винодолски, участок под застройку 365 м2 для строит…
€110,000
в месяц
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