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Виллы с видом на море в Grad Nin, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Zaton, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Zaton, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаётся красивая вилла, расположена на песчаном пляже адриатического побережья. Все комнат…
$1,26 млн
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Параметры недвижимости в Grad Nin, Хорватия

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