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Земельные участки в Grad Kutina, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Кутина, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Кутина, Хорватия
Площадь 33 165 м²
ПРОДАЖА, КУТИНА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ 33 165 м2 ПРОЕКТ ЖИЛЬЯ ЖИЛЬЯ Жилой строительный участок …
€2,35 млн
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