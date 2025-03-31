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Земельные участки в Grad Kraljevica, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Кралевица, Хорватия
Участок земли
Кралевица, Хорватия
Площадь 8 000 м²
www.biliskov.com ID: 14765Риека, Кральевица, рядом с пляжем ЯворишчеЗемельный участок площад…
$2,51 млн
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