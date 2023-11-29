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Земельные участки в Grad Korcula, Хорватия

7 объектов найдено
Земельные участки в Racisce, Хорватия
Земельные участки
Racisce, Хорватия
Площадь 1 607 м²
Корчула, Рачишче Кнеже, участок под застройку общей площадью 1607 м2 в незастроенной части з…
€250,000
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Земельные участки в Pupnat, Хорватия
Земельные участки
Pupnat, Хорватия
Площадь 655 м²
Korčula, Račišće, sale of a building plot of 655m2 with direct access from the road. All inf…
€100,000
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Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
Площадь 1 653 м²
Корчула, северная сторона, участок под застройку 1653 м2 в первом ряду от моря, с действующи…
€510,000
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Земельные участки в Корчула, Хорватия
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Площадь 10 897 м²
Пелешац, южная сторона, сельскохозяйственная земля 10 897 м2, в первом ряду у моря с прямым …
€385,000
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Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
Площадь 9 700 м²
Корчула - Кара. Сельскохозяйственная земля вдоль дороги 9 700 м2 с 3 старыми каменными домам…
€65,000
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Земельные участки 1 комната в Pupnat, Хорватия
Земельные участки 1 комната
Pupnat, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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Земельные участки в Корчула, Хорватия
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Участок в 150 метрах от моря на острове Корчула, Хорватия. Локация: остров Корчула, Лумба…
€140,000
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