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Производственные здания в Корчуле, Хорватия

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1 объект найдено
Производство 180 м² в Racisce, Хорватия
Производство 180 м²
Racisce, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
$173,021
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