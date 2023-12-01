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Земельные участки в Grad Komiza, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Комижа, Хорватия
Земельные участки
Комижа, Хорватия
Площадь 7 013 м²
Vis, Komiža land 7013m2 расположен на пологих склонах Комижи, в юго-западной части острова В…
Цена по запросу
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Земельные участки в Комижа, Хорватия
Земельные участки
Комижа, Хорватия
Площадь 55 000 м²
Вис, Комижа Сельскохозяйственная земля общей площадью 55 000 м2 со старыми зданиями, постро…
Цена по запросу
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