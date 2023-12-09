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Квартиры в Grad Komiza, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus в Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Комижа, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
I25079 Kustošijanska
€140,000
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Параметры недвижимости в Grad Komiza, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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