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Земельные участки в Ястребарско, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Ястребарско, Хорватия
Земельные участки
Ястребарско, Хорватия
Площадь 200 000 м²
Ястребарско, сельскохозяйственная земля   Сельскохозяйственная земля общей площадью 200 00…
€1,50 млн
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