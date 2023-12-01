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Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 10 736 м²
Иванич Город, Посавски Бреги Площадь земельного участка 10 736 м2, из которых 2 078 м2 прих…
€49,000
в месяц
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Земельные участки в Иванич-Град, Хорватия
Земельные участки
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 1 689 м²
Иванич Город, Посавски Бреги Земля под застройку площадью 1689 м2 в жилой зоне. Земля нахо…
€18,500
в месяц
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