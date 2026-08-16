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Дома в Grad Ivanic Grad, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
$494,839
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Параметры недвижимости в Grad Ivanic Grad, Хорватия

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