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Дома в Иванич-Град, Хорватия

1 объект найдено
Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
€389,000
в месяц
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