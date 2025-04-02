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Коммерческая недвижимость в Иванич-Град, Хорватия

2 объекта найдено
ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС, СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ХОРВАТИЯ в Иванич-Град, Хорватия
ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС, СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ХОРВАТИЯ
Иванич-Град, Хорватия
Продаётся земля с проектом солнечной электростанции на 70 Мвт готовой к застройке.  *Дост…
$11,60 млн
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Коммерческое помещение 1 755 м² в Иванич-Град, Хорватия
Коммерческое помещение 1 755 м²
Иванич-Град, Хорватия
Площадь 1 755 м²
SALE, STORAGE, IVANIĆ CITY The property includes a plot of land with an area of ​​6,804 m², …
$830,366
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