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Дома в Grad Imotski, Хорватия

3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Imotski, Хорватия
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
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Вилла 5 спален в Imotski, Хорватия
Вилла 5 спален
Imotski, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Imotski is a small town on the northern side of the mountain Biokovo in the Dalmatian hinter…
€980,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Imotski, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Imotski, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Красивый дом с бассейном в тихом месте в Имотски Этот красивый двухквартирный дом с бассейно…
€295,000
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Параметры недвижимости в Grad Imotski, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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