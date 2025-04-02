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Квартиры в Чаковец, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Чаковец, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Чаковец, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Чаковец, центрДвухкомнатная квартира на двух этажах площадью 73,15 м2 на первом и втором эта…
$128,460
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