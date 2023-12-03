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Коммерческая недвижимость в Grad cabar, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Trsce, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€210,000
в месяц
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