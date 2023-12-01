Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Бузет

Земельные участки в Бузет, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Бузет, Хорватия
Земельные участки
Бузет, Хорватия
Площадь 950 м²
ID CODE: 24575
€41,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
Перейти