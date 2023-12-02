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Земельные участки в Grad Benkovac, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Kozlovac, Хорватия
Земельные участки
Kozlovac, Хорватия
Площадь 3 000 м²
Кожловац, Бенковац, участок под застройку 3000м2. На участке есть разрешение на строительст…
€70,000
в месяц
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