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Квартиры в Дубровник, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
€830,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
€1,15 млн
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