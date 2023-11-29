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Коммерческая недвижимость в City of Velika Gorica, Хорватия

4 объекта найдено
Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ивана Горана Ковачича
€288,000
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Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 823 м²
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
€840,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Gudci, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,000
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Jagodno, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Jagodno, Хорватия
Площадь 826 м²
I22922
€840,000
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