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Коммерческая недвижимость в Лиссабоне, Португалия

отели
31
39 объектов найдено
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€820,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€855,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€855,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€855,000
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€855,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€875,000
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€875,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€875,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€875,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€860,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€860,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€860,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€860,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 95 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€860,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€920,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€920,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€1,06 млн
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€1,06 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,50 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 228 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,50 млн
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,50 млн
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 228 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,50 млн
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Коммерческая с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 251 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захваты…
€2,50 млн
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