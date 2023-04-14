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Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
Купить коммерческую недвижимость в Познанский повят, Польша
gmina Mosina
4
Mosina
4
gmina Czerwonak
1
gmina Komorniki
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Любонь
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Сважендз
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Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 408,754
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 280,412
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Коммерческая
Czerwonak, Польша
64 м²
€ 30,198
Коммерческая
Любонь, Польша
393 м²
€ 733,384
ПРОДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЗАКАЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – СЕМИНАР / ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С ОФИСОМ ЗАВОДА Н…
Коммерческая
Bogucin, Польша
739 м²
€ 539,037
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 644,947
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 644,947
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Коммерческая
Plewiska, Польша
28 м²
€ 32,139
Продается: Коммерческое помещение в проходе на улице Грюнвальдска. Ресторан имеет площадь 27…
Коммерческая
Baranowo, Польша
1 155 м²
€ 2,588,414
Параметры недвижимости в Познанский повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитное
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