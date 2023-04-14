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Купить коммерческую недвижимость в Познанский повят, Польша

gmina Mosina
4
Mosina
4
gmina Czerwonak
1
gmina Komorniki
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
Любонь
1
Сважендз
1
9 объектов найдено
Коммерческая 14 спаленв Mosina, Польша
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 408,754
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческаяв Mosina, Польша
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 280,412
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Коммерческаяв Czerwonak, Польша
Коммерческая
Czerwonak, Польша
64 м²
€ 30,198
Коммерческаяв Любонь, Польша
Коммерческая
Любонь, Польша
393 м²
€ 733,384
ПРОДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЗАКАЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – СЕМИНАР / ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С ОФИСОМ ЗАВОДА Н…
Коммерческаяв Bogucin, Польша
Коммерческая
Bogucin, Польша
739 м²
€ 539,037
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 644,947
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 644,947
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Коммерческаяв Plewiska, Польша
Коммерческая
Plewiska, Польша
28 м²
€ 32,139
Продается: Коммерческое помещение в проходе на улице Грюнвальдска. Ресторан имеет площадь 27…
Коммерческаяв Baranowo, Польша
Коммерческая
Baranowo, Польша
1 155 м²
€ 2,588,414

Параметры недвижимости в Познанский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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