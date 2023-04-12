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Продажа офисных помещений в Польше

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1 объект найдено
Офис 9 комнатв Варшава, Польша
Офис 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат 2 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 598,996
Продаётся под офис дом (таунхаус) 330 кв.м 9 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Okary…

Регионы с недвижимостью на продажу

Варшава
Мазовецкое воеводство

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитное
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