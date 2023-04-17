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Купить коммерческую недвижимость в Сважендз, Польша

1 объект найдено
Коммерческаяв Bogucin, Польша
Коммерческая
Bogucin, Польша
739 м²
€ 538,921

Параметры недвижимости в Сважендз, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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