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Купить коммерческую недвижимость в gmina Mosina, Польша

Mosina
4
4 объекта найдено
Коммерческая 14 спаленв Mosina, Польша
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 404,324
Я предлагаю многоквартирный дом на продажу в центре Мосины. Многоквартирный дом построен на …
Коммерческаяв Mosina, Польша
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 277,373
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 637,957
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 637,957
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…

Параметры недвижимости в gmina Mosina, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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