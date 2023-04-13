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Купить коммерческую недвижимость на Северном Кипре

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37 объектов найдено
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Магазинв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агиос Деметриос, рядом со всеми удобствами и услугами, такими как …
Коммерческая 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 86,781
Продажа недвижимости с видом на Средиземное море в Кипре Проект Ozyalcin 191-192 (IP-8012…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Офисв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Коммерческаяв Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,100,000
Коммерческое здание в историческом месте в Строволо. Недвижимость состоит из шести этажей с …
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A mixed use building in Engomi, Nicosia.It comprises of a ground floor showroom of 516sqm wi…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Located in one of the most important and prestigious Avenues in Nicosia. Currently under com…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой …
Коммерческаяв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 880,000
Building for sale on a great location in Nicosia.The building consists of four floors and up…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Коммерческаяв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia. The building comprises of five shops on the ground…

Регионы с недвижимостью на продажу

Никосия
Фамагуста
Кирения

Параметры недвижимости на Северном Кипре

недорогая
элитное

Недвижимость на Северном Кипре — выгодная инвестиция в жилье у моря

Северный Кипр — это вековая история, умело вплетенная в современность. Небольшая территория относительно недавно получила признание, а вместе с ней и новый этап развития. Эта часть острова отличается благоприятным климатом и динамичным преображением.

Преимущества покупки недвижимости на Северном Кипре

Сейчас республика переживает инвестиционный бум. Она успешно конкурирует с рынками стран Средиземноморья, включая Францию, Италию и Испанию. Чем страна так привлекательна для вложения средств? Прежде всего, безвизовым режимом и полной безопасностью. Территориально она расположена так, что курортный сезон в ней длится 28 недель в году — с апреля по середину ноября. Это позволяет сдавать жилье в аренду почти круглый год. К популярным городам и курортным местечкам относятся Фамагуста, Искеле, Боаз, Саламис, Ларнака.

Это настоящий рай для тех, кто решил сменить суровый климат и уехать на ПМЖ поближе к морю. Здесь благоприятная среда для семей с детьми. Для молодежи есть возможность получить европейское образование в шести университетах по доступной стоимости.

Сейчас купить недвижимость на Северном Кипре можно недорого относительно других европейский стра. Квартиры и дома сдаются с сантехникой, оборудованной кухней, полной чистовой отделкой. Остается только докупить немного мебели и предметов декора — жилье готово для проживания. Выбор огромен: от небольших дешевых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир до просторных элитных вилл.

К преимуществам размещения можно отнести отсутствие точечной застройки. Почти вся жилая недвижимость возводится целыми комплексами с необходимой инфраструктурой на огороженной территории. В них предусмотрены открытые бассейны, магазины, кафе, детские сады и другие предприятия сферы услуг, например, прокат велосипедов.

На Северном Кипре полностью решены вопросы, касающиеся государственной бесплатной медицины, доступной и иностранцам (кроме стоматологических услуг). Получить медицинское обслуживание можно и в частных клиниках.

Условия приобретения

При выборе застройщика в приоритете остаются местные надежные компании, зарекомендовавшие себя в этом бизнесе, имеющие хорошие отзывы покупателей.

Среди бонусов покупки можно отметить возможность рассрочки. Первоначальный взнос начинается от 25%. Далее различными программами выплаты предусмотрены в течение 3-4 лет. Владение недвижимостью на Северном Кипре дает возможность оформить в течение 21 дня ВНЖ (вида на жительство).

Процедура получения кредита в республике самая простая во всей Европе, так как кредиторами являются не банки, а сами застройщики. Стоит отметить также высокую рентабельность покупки недвижимости для дальнейшей перепродажи. Это связано с ростом цен на жилье в среднем на 10% в год. Если купить жилье на начальном этапе застройки и продать по завершению, прибыль от сделки может составить до 35% от первоначальной цены недвижимости.

По европейским меркам здесь самые низкие налоги на недвижимость:

  • НДС — 5% от полной стоимости жилья;
  • гербовый сбор — 0,5%;
  • налог на передачу титула (прав) — 3%.

Квартира или дом окупаются в среднем за 10-12 лет.

Для потенциальных покупателей недвижимости на Северном Кипре организуются бесплатные смотровые туры на три дня. За это время есть возможность посмотреть недвижимость, оценить инфраструктуру и познакомиться с этой прекрасной республикой.

После покупки квартиры заботы о сервисном обслуживании и сдачи внаем берет на себя управляющая компания комплекса. Они занимаются заселением-выселением арендаторов. Инвестор ежегодно получает фиксированный процент от стоимости жилья.

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