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Купить инвестиционная недвижимость в Саксония-Анхальт, Германия

Dessau-Rosslau
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м² Количество этажей 4
€ 4,100,000
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…

Параметры недвижимости в Саксония-Анхальт, Германия

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