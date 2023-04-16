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Купить отель в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Дюссельдорф
1
Меттман
1
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отель 425 комнатв Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425 Количество комнат
€ 100,000,000
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
Отель 455 комнатв Дюссельдорф, Германия
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455 Количество комнат 15 879 м²
€ 110,000,000

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с видом на море
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