Купить инвестиционная недвижимость в Германии

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17 объектов найдено
Инвестиционнаяв Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
Инвестиционная 1 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 330,000
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
Инвестиционная 4 комнатыв Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 4,000,000
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
Инвестиционнаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 5
€ 3,400,000
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
Инвестиционная 3 комнатыв Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Эшборн, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
Инвестиционная 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 120 м² Количество этажей 50
€ 4,500,000
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
Инвестиционная 3 комнатыв Берлин, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 7
€ 862,000
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
Инвестиционнаяв Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м² Количество этажей 7
€ 1,350,000
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
Инвестиционнаяв Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
121 м² Количество этажей 5
€ 1,634,900
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
Инвестиционная 200 комнатв Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
Инвестиционнаяв Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м² Количество этажей 4
€ 4,100,000
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
Инвестиционнаяв Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
4 500 м² Количество этажей 3
€ 5,300,000
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
Инвестиционнаяв Bullenhausen, Германия
Инвестиционная
Bullenhausen, Германия
3 400 м²
€ 7,200,000
Коммерческое помещение с ведущими немецкими магазинами-сетевиками и офисами на одной из пеше…
Инвестиционнаяв Германия, Германия
Инвестиционная
Германия, Германия
795 м²
€ 2,200,000
ПРОДАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ДОХОДНЫЙ ДОМ:   в хорошем техническом состоянии, который…
Инвестиционнаяв Германия, Германия
Инвестиционная
Германия, Германия
€ 1,700,000
ДОХОДНЫЙ ДОМ В ЛЕЙПЦИГЕ 1.500.000€ СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ✓ Защита капитала, ✓ стабильный до…
Инвестиционнаяв Германия, Германия
Инвестиционная
Германия, Германия
608 м²
€ 1,550,000
ПРОДАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ДОХОДНЫЙ ДОМ:   в хорошем техническом состоянии, кото…
Инвестиционнаяв Берлин и окрестности, Германия
Инвестиционная
Берлин и окрестности, Германия
8 000 м²
€ 35,000,000
Германия г.Берлин &nbsp; Инвестпроект в Берлине &nbsp; Предлож…

Регионы с недвижимостью на продажу

Гессен
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Берлин
Мюнхен
Dessau-Rosslau
Rodgau
Билефельд
Кайзерслаутерн
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Саксония-Анхальт
Северный Рейн-Вестфалия
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