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Отели в Берлин, Германия

Берлин
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1 объект найдено
Отель 22 комнаты в Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат 950 м² Количество этажей 3
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
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