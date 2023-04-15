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Купить отель в Бавария, Германия

Мюнхен
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6 объектов найдено
Отель 270 комнатв Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 18,200,000
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 24,500,000
Германия Бавария г.Мюнхен &nbsp; Отель 4**** в центре Мюнхена &am…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
10 270 м²
€ 17,325,000
Германия Бавария г.Гармиш-Партенкирхен &nbsp; Роскошный отель класса …
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 1,985,000
Германия Бавария &nbsp; Отель в Баварском лесу &nbsp; Успешно …
Отельв Мюнхен, Германия
Отель
Мюнхен, Германия
€ 38,000,000

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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