Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Грузии

коммерческая недвижимость
368
отели
56
офисы
30
инвестиционная недвижимость
11
Готовый бизнес В архив
Очистить
3 объекта найдено
Готовый бизнес 3 спальни в Cafe Canape, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни
Cafe Canape, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 3
€ 135,804
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
Готовый бизнес 1 спальня в Radio Bar - Вкусное пиво и живая музыка, Грузия
Готовый бизнес 1 спальня
Radio Bar - Вкусное пиво и живая музыка, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 72,429
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
Готовый бизнес 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …
Realting.com
Перейти

Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
Realting.com
Перейти