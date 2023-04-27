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Офис
Тбилиси, Грузия
930 м²
1 Этаж
€ 2,883,000
Продается коммерческая недвижимость в престижном районе г. Тбилиси - Ваке. В помещении рас…
Офис
Тбилиси, Грузия
645 м²
1/11 Этаж
€ 1,300,000
Продается рабочий спортивный зал в престижном районе г. Тбилиси – Ваке, рядом со спорт…
Офис 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
170 м²
1 Этаж
€ 646,000
Продается коммерческая недвижимость на главном проспекте г. Тбилиси – Руставели. Мест…
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
130 м²
1 Этаж
€ 364,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси, рядом с филармонии. Место очень востр…
Офис
Тбилиси, Грузия
120 м²
1 Этаж
€ 350,000
В престижном комплексе «Ваке Хиллс» на проспекте Чавчавадзе продается недавно от…
Офис 7 комнат
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат
330 м²
1/18 Этаж
€ 700,000
Продается коммерческая недвижимость/ офис в престижном районе г. Тбилиси, в новопостроенном…
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Офис
Тбилиси, Грузия
300 м²
Количество этажей 2
€ 452,682
Срочно! Продается готовый офис площадью 300 м2 на проспекте Илья Чавчавадзе. Закрытый двор с…
Офис
Тбилиси, Грузия
200 м²
Количество этажей 2
€ 226,341
Срочно! Продается готовый офис площадью 200 м2 на проспекте Илья Чавчавадзе. Закрытый двор с…
Офис
Агараки, Грузия
353 м²
Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
Офис
Тбилиси, Грузия
243 м²
1/12 Этаж
€ 635,000
Недвижимость расположено в 5 км. от центра на первом этаже новостройки. Площадь можно исполь…
Офис
Тбилиси, Грузия
53 м²
1 Этаж
€ 380,000
Продается кафе в туристическо активной зоне г. Тбилиси. Здание является объектом культурного…
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат
620 м²
Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 1
€ 126,751
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 235,394
200 кв.м. офисные помещения на продажу в Мтацминда-Сололаки, на улице Зубалашвили, I этаж, 5…
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
1 450 м²
Количество этажей 4
€ 1,086,436
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
Офис 6 комнат
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
12/2 Этаж
€ 362,145
190 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором …
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 131,278
135 кв.м. офисные помещения на продажу в Дидубе, на проспекте Церетели, I этаж, угловые квар…
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 67,902
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
Количество этажей 2
€ 905
133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 1
€ 543
85 кв.м. офисное помещение в аренду на Вере, улица Петриашвили, I этаж, 4 комнаты, ремонт, с…
Офис 9 комнат
Тбилиси, Грузия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
580 м²
Количество этажей 1
€ 5,432
580 кв.м. офисные помещения, 3-этажный частный дом в аренду в Мтацминда-Сололаки, на улице К…
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 905
300 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, 3-этажный частный дом,…
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 905
200 кв.м. офисное помещение в аренду на правом берегу Мтквари, ул. Z. Gamsakhurdia, в новом …
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 1
€ 1,992
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
Количество этажей 2
€ 99,590
76 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, рядом с парком Ваке, …
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 1
€ 634
126 кв. Сдается офисное помещение в Сабуртало, на Пекин-авеню, на этаже, комната 4, недавно …
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 14
€ 272
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 905
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 724
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 3
€ 634
90 кв. Сдается офисное помещение в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на третьем этаже, комната …
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