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Продажа офисных помещений в Грузии

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30 объектов найдено
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
930 м² 1 Этаж
€ 2,883,000
Продается коммерческая недвижимость в престижном районе г. Тбилиси - Ваке. В помещении рас…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
645 м² 1/11 Этаж
€ 1,300,000
Продается рабочий спортивный зал в престижном районе г. Тбилиси – Ваке, рядом со спорт…
Офис 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 170 м² 1 Этаж
€ 646,000
Продается коммерческая недвижимость на главном проспекте г. Тбилиси – Руставели. Мест…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 130 м² 1 Этаж
€ 364,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси, рядом с филармонии. Место очень востр…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
120 м² 1 Этаж
€ 350,000
В престижном комплексе «Ваке Хиллс» на проспекте Чавчавадзе продается недавно от…
Офис 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 7 комнат
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 330 м² 1/18 Этаж
€ 700,000
Продается коммерческая недвижимость/ офис в престижном районе г. Тбилиси, в новопостроенном…
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Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
300 м² Количество этажей 2
€ 452,682
Срочно! Продается готовый офис площадью 300 м2 на проспекте Илья Чавчавадзе. Закрытый двор с…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
200 м² Количество этажей 2
€ 226,341
Срочно! Продается готовый офис площадью 200 м2 на проспекте Илья Чавчавадзе. Закрытый двор с…
Офис в Агараки, Грузия
Офис
Агараки, Грузия
353 м² Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
243 м² 1/12 Этаж
€ 635,000
Недвижимость расположено в 5 км. от центра на первом этаже новостройки. Площадь можно исполь…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
53 м² 1 Этаж
€ 380,000
Продается кафе в туристическо активной зоне г. Тбилиси. Здание является объектом культурного…
Офис 16 комнат в Агараки, Грузия
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат 620 м² Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 126,751
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 235,394
200 кв.м. офисные помещения на продажу в Мтацминда-Сололаки, на улице Зубалашвили, I этаж, 5…
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 1 450 м² Количество этажей 4
€ 1,086,436
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
Офис 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 6 комнат
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² 12/2 Этаж
€ 362,145
190 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором …
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 131,278
135 кв.м. офисные помещения на продажу в Дидубе, на проспекте Церетели, I этаж, угловые квар…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 67,902
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 905
133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 1
€ 543
85 кв.м. офисное помещение в аренду на Вере, улица Петриашвили, I этаж, 4 комнаты, ремонт, с…
Офис 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 9 комнат
Тбилиси, Грузия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 580 м² Количество этажей 1
€ 5,432
580 кв.м. офисные помещения, 3-этажный частный дом в аренду в Мтацминда-Сололаки, на улице К…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 905
300 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, 3-этажный частный дом,…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 905
200 кв.м. офисное помещение в аренду на правом берегу Мтквари, ул. Z. Gamsakhurdia, в новом …
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 1
€ 1,992
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 99,590
76 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, рядом с парком Ваке, …
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 1
€ 634
126 кв. Сдается офисное помещение в Сабуртало, на Пекин-авеню, на этаже, комната 4, недавно …
Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 14
€ 272
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 905
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 724
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 3
€ 634
90 кв. Сдается офисное помещение в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на третьем этаже, комната …

Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
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