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Инвестиционная недвижимость в Грузии

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Инвестиционная В архив
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11 объектов найдено
Инвестиционная в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная
Тбилиси, Грузия
€ 660,000
Продается эксклюзивный земельный участок в Тбилиси, в центральном районе - Сабуртало, с площ…
Инвестиционная в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная
Тбилиси, Грузия
9 970 м²
€ 1,000,000
Продается земельный участок в Тбилиси с согласованным проектом на строительство жилого дома.…
Инвестиционная в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная
Тбилиси, Грузия
3 000 м²
€ 590,000
Продается земельный участок в Тбилиси с согласованным проектом на строительство жилого дома.…
Инвестиционная в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная
Тбилиси, Грузия
1 573 м²
€ 550,000
Продается земельный участок в Тбилиси с согласованным проектом на строительство склада. Тип…
Инвестиционная 3 ванных в Батуми, Грузия
Инвестиционная 3 ванных
Батуми, Грузия
3 ванных комнат 399 м² Количество этажей 27
€ 543,218
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
366 м² Количество этажей 1
€ 633,754
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
650 м²
€ 452,682
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
375 м²
€ 271,609
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
€ 724,290
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м² Количество этажей 26
€ 905,363
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,263,408
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …

Регионы с недвижимостью на продажу

Аджарская Автономная Республика
Батуми
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