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Отели в Супетар, Хорватия

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2 объекта найдено
Отель 28 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
28 Количество комнат Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
Отель 14 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
14 Количество комнат 15 ванных комнат 734 м²
€ 1,600,000
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
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