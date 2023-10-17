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Хорватия
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Продажа офисных помещений в Хорватии
Загреб
6
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12 объектов найдено
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Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
9
3
1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
Рекомендовать
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
29 м²
www.biliskov.com ID: 13437 Центр, площадь Бана Йосипа Елачича Прекрасная однокомнатная кв…
€98,000
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Офис 5 комнат
Копривница, Хорватия
5
128 м²
www.biliskov.com ID: 13298 Копривница, центр Офисное помещение площадью 128,00 м2 на перв…
€350,000
Рекомендовать
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,35 млн
Рекомендовать
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
16
10
3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
Рекомендовать
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
83 м²
Кнежия, недалеко от улицы Савской и проспекта Загребачка Двухэтажное уличное четырехкомнатн…
€135,000
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Офис 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
440 м²
Donji grad, Gundulićeva Двор офисных помещений 440 м2, построен в 2013 году в центре город…
€2,03 млн
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Grad Hvar, Хорватия
3
96 м²
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
€160,000
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Офис 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
1
49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
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Офис 3 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
3
89 м²
Нижний город, Европейская площадь Офис с тремя спальнями 88,87 м2 на 2 этаже здания 1905 г…
€450,000
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Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
87 м²
Rudeš Бизнес и офисные помещения 86,85 м2 на первом этаже. Пространство состоит из четыре …
€182,400
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Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
127 м²
Пантовчак, недалеко от Виноградской больницы Красивое, комфортное, современное, коммерческо…
€319,000
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