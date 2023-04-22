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Коммерческая недвижимость в Задар, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Kozino, Хорватия
Коммерческая 5 спален
Kozino, Хорватия
5 ванных комнат 545 м²
€ 1,100,000
Расположение: ЗадарЦентр города: 12кмАэропорт: 10кмМоре: 10км Bulit: 2021Дополнительный г…
Инвестиционная в Kozino, Хорватия
Инвестиционная
Kozino, Хорватия
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…
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